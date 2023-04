Cyberpunk Edgerunners: un cosplay di Lucy perfetto con vista città

Cyberpunk 2077 è un videogioco di ruolo open world sviluppato da CD Projekt Red, uscito nel 2020. L'ambientazione futuristica e distopica ha catturato l'attenzione di molti fan del genere. Quest'anno, Netflix ha annunciato l'uscita di Cyberpunk Edgerunners, una serie anime ambientata nello stesso universo del gioco anche se scorrelata.

L'anime proposto da Netflix è stato realizzato da Studio Trigger, uno dei più noti nel panorama attuale dell'industria. Così c'è stata questa nuova visione del mondo di Cyberpunk, allontanandosi dal videogioco di CD Projekt Red e proponendo altri personaggi.

Uno dei personaggi principali di Cyberpunk Edgerunners è Lucy, una giovane ed energica hacker. Lucy è un membro della squadra di mercenari chiamata Edgerunners e si distingue per il suo stile unico e il suo atteggiamento spavaldo. Nonostante il suo aspetto delicato, Lucy è una guerriera formidabile e si dimostra sempre pronta ad affrontare qualsiasi sfida.

Il personaggio di Lucy ha attirato l'attenzione dei fan per il suo look accattivante e il suo carattere forte e determinato. Molti appassionati di anime e cosplay hanno iniziato a creare le loro versioni del personaggio, cercando di riprodurre fedelmente il suo stile e la sua personalità. Uno dei cosplay più apprezzati di Lucy creati di recente è stato realizzato da Munoko, che ha realizzato questo scatto spettacolare che ritrae il personaggio con in background una vista mozzafiato sulla città, con le luci che danno proprio un effetto futuristico.

Il costume è stato curato nei minimi dettagli, con una grande attenzione alla riproduzione delle varie parti dell'abito bianco e nero. Il risultato è un cosplay di Lucy di grande impatto, che cattura perfettamente lo spirito di Lucy e del mondo futuristico di Cyberpunk Edgerunners. C'è anche da guardare questo cosplay di Rebecca proveniente dal futuro.