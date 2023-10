Cyberpunk Edgerunners: questo cosplay di Lucyna Kushinada è arrivata in cima a Night City

CD Projekt Red è uno studio di sviluppo di videogiochi fondato nel 2002 diventato famoso per la sua acclamata serie di videogiochi di ruolo The Witcher, basata sulle serie di libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, ma lo studio si è mosso nel 2020 su un'altra serie, Cyberpunk 2077, un GDR ambientato in un mondo aperto futuristico.

Il lancio non è stato perfetto a causa dei tanti bug che hanno afflitto le varie edizioni, in particolar modo quelle per le console old gen ma tutto è stato ripreso da Studio Trigger, il famoso studio di animazione giapponese noto per le sue produzioni innovative e creative. Nel 2020, hanno annunciato una collaborazione con CD Projekt Red per creare una serie animata basata sul mondo di Cyberpunk 2077 chiamata Cyberpunk: Edgerunners.

La serie ha ripreso lo stesso universo distopico, proponendo però personaggi e situazioni completamente nuove, mai viste nel gioco. Nel contesto di Cyberpunk: Edgerunners, uno dei personaggi che spiccano di più è Lucyna Kushinada, che accompagna in veste di protagonista femminile gli spettatori tra le vie caotiche di Night City.

Questa collaborazione tra CD Projekt Red e Studio Trigger rappresenta una sinergia unica tra i mondi del videogioco e dell'anime, e non a caso Cyberpunk Edgerunners è stato acclamato dal pubblico. Non a caso, si moltiplicano i cosplay dedicati a Lucyna Kushinada, come conferma la foto di Larissa Rochefort con il personaggio tra i palazzi al neon di Night City.