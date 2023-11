Cyberpunk Edgerunners: un cosplay di Rebecca italiana da copertina

Night City è una città molto particolare. Futuristica ma distopica, con grattacieli infiniti che accolgono migliaia di persone, vicoli dove si consumano crimini e vendite di dispositivi illegali e poi vie principali divise tra corporati e persone che lavorano. Questo è il mondo di Cyberpunk 2077, proposto dallo studio polacca CD Projekt Red.

L'essenza di questo mondo distopico è stata raccontata per bene nel videogioco uscito nel 2020, in piena pandemia da Covid-19 e con tante critiche sulle spalle. Ciò non ha fermato Netflix, che ha incaricato Studio Trigger di creare un anime diventato in fretta famoso. Con i suoi episodi, Cyberpunk Edgerunners riprende le stesse vie e gli stessi vicoli di Night City, con le stesse corporazioni, ma non con gli stessi personaggi.

Si abbandonano V e l'entità che lo ha invaso, ai tentativi di Panam Palmer di trovare spazio tra gli Aldecaldo e quest'epoca tumultuosa, all'onorevole ricerca di Goro Takemura e a tutti gli altri. Studio Trigger lancia Cyberpunk Edgerunners con dei nuovi protagonisti, che corrono per compiere il proprio ruolo in questa città frenetica e malsana, alla ricerca di uno scopo. E oltre a David Martinez e Lucyna Kushinada detta Lucy, ci sono altri personaggi che fanno il loro.

Dalla squadra di Maine arriva Rebecca, una ragazza molto impulsiva e che non si fa scrupoli nel premere il grilletto e che lavora da edgerunner. Mochichuu l'ha interpretata alla sua maniera in questo cosplay di Rebecca da copertina di Cyberpunk Edgerunners. Infatti, in questa foto si vede l'attenzione dedicata dalla cosplayer sfruttando lo stesso giallo usato da CD Projekt Red per le copertine del videogioco.

E sempre su questo ambiente ma dal videogioco, ecco un cosplay di Panam Palmer al bar.