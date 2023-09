Cyberpunk Edgerunners: un cosplay di Rebecca italiana in un mondo distopico

I futuri sono imprevedibili e incoerenti con ciò che viene narrato da libri e film. Utopie, distopie, mondi cibernetici e tetri oppure allegri e felici di colonizzazione stellare: questo genere fantascientifico viene declinato in tanti modi. La scelta di CD Projekt Red di adattare il libro Cyberpunk 2020 ha portato verso una certa direzione.

Lo studio polacco autore dei videogiochi di The Witcher tornò nel 2020 con l'uscita di questo progetto tanto atteso e in sviluppo da anni, Cyberpunk 2077. Un mondo distopico in stile, per l'appunto, cyberpunk con oggetti scientifici che alterano il corpo delle persone, chip impiantati, armi e armature biologiche e molto altro ancora, ambientato in una città vasta e che toglie il fiato, in più di un modo, con i suoi palazzi giganti e l'aria irrespirabile di prigione.

Il successo di Cyberpunk 2077 è stato sia esplosivo che limitato a causa dei tanti problemi del videogioco, ma ciò comunque non ha frenato Studio Trigger e Netflix che, insieme, hanno lanciato l'anime Cyberpunk: Edgerunners, una splendida serie promossa proprio da Netflix. L'anime porta di nuovo in questa Night City vibrante e ricca di cose da fare, ma con altri personaggi. E tra questi c'è Rebecca.

Rebecca è un personaggio complesso che lotta per trovare il suo posto in un mondo caotico e pericoloso, e ci prova anche con la violenza. La cosplayer italiana Shiro Kitsune posa su sfondo giallo per presentare questo cosplay di Rebecca dall'aspetto cibernetico, con i capelli verdi e una pistola rosa in primo piano. In alternativa, c'è anche questo cosplay della protagonista Lucy, sempre da Cyberpunk: Edgerunners.