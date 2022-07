Cyberpunk Edgerunners: dettagli e fonti d'ispirazione dell'anime in arrivo su Netflix

Cyberpunk 2077 è stato uno dei videogiochi più attesi, e discussi, degli ultimi anni. L’ambizioso progetto nato negli studi di CD Project RED ha generato un vero e proprio fenomeno mediatico, riportando attenzione e interesse verso l’universo cyberpunk, e dando il via ad ulteriori progetti come la serie anime Cyberpunk: Edgerunners.

L’adattamento, annunciato a giugno 2020, ha portato alla collaborazione attiva tra personalità di CD Project stessa e gli artisti di Trigger, un importante studio d’animazione giapponese. Il progetto verrà distribuito in tutto il mondo tramite la piattaforma streaming del colosso americano Netflix, a partire da settembre 2022.

Dopo le sequenze mostrate durante la Netflix Geeked Week, all’Anime Expo 2022 si è tornato a parlare della serie, e a farlo sono stati proprio gli artisti di Studio Trigger. Stando alle rivelazioni del team, un’importante fonte d’ispirazione per lo stile e il design legati al personaggio di Lucy è stata la pellicola cult Blade Runner. Questo perché volevano donarle un look più maturo e cercare di renderla più affascinante possibile, così come tutti gli altri personaggi principali.

Altra questione affrontata durante gli interventi e gli scambi col pubblico ha riguardato il doppiaggio. Hiromi Wakabayashi, del supporto creativo, ha semplicemente ammesso di apprezzare sia l’interpretazione giapponese, che il doppiaggio americano della serie.