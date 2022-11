Cyberpunk Edgerunners: dal futuro arriva questo cosplay di Becca armata al massimo

Se l'esordio di Cyberpunk non è stato certamente dei migliori a causa dei problemi che affliggevano le versioni old gen e alcuni bug non di poco conto, il resto del percorso è stato certamente migliore. CD Projekt Red si è impegnato per ristabilire le aspettative, aiutato anche dall'anime Cyberpunk: Edgerunners.

Netflix ha commissionato quest'anime molto particolare ambientato nello stesso universo di Cyberpunk, ma con protagonisti completamente diversi. La visione di Studio Trigger è stata comunque molto affine a quella di CD Projekt Red e il risultato è stato sicuramente ottimo, come sottolineato dalla recensione di Cyberpunk Edgerunners, suscitando anche un nuovo interesse nel videogioco, che ha quindi riaccolto vecchi giocatori e accolto di nuovi.

Concentrandosi però sull'anime, si vede come i personaggi di Trigger, pur non apparendo in Cyberpunk 2077, riescano a brillare e a distinguersi. La cosplayer SeeU ha così creato un cosplay di Becca da Edgerunners, dimostrando quanto questi protagonisti riescano a essere al centro dei pensieri dei fan. In questo caso, SeeU realizza la loli robotica con due vistose pistole, come accade anche nell'anime diverse volte. Sicuramente è un personaggio da temere, mentre intorno si staglia un'ambientazione molto adatta al genere.

Intanto si avvicina la prima espansione Phantom Liberty, che amplierà Cyberpunk 2077.