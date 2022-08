Cyberpunk Edgerunners: poster e dettagli sul trailer dell'anime Netflix

Attraverso il canale YouTube ufficiale di Netflix, lo Studio Trigger ha diffuso un nuovo filmato promozionale di Cyberpunk Edgerunners, l’attesa serie anime tratta dal videogioco di culto sviluppato dalla software house polacca CD Projekt RED.

Arrivano nuovi dettagli su Cyberpunk Edgerunners, l’anime in dieci episodi che riporta gli spettatori in quel di Night City, la città futuristica ossessionata dalla tecnologia e dalle modificazioni del corpo umano. In questa storia parallela a sé stante, seguiremo le vicende di un ragazzo di strada che, cercando di sopravvivere, diventa un edgerunner, un criminale mercenario anche noto come cyberpunk.

Disponibile da settembre sul catalogo streaming di Netflix, il video promo di Cyberpunk Edgerunners ci permette di fare la conoscenza di alcuni nuovi personaggi, tra cui Lucy, Rebecca, David, Maine, Dorio, Pilar e Kiwi. I suddetti protagonisti verranno doppiati rispettivamente da Aoi Yuki, Tomoyo Kurosawa, KENN, Hiroki Touchi, Michiko Kaiden, Wataru Takagi, Takako Honda.

L’anime è un progetto in collaborazione tra CD Project RED e Studio Trigger. Alla regia troviamo Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare), mentre Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) è accreditato come direttore dell’animazione. La visual che trovate nel tweet in calce all'articolo, è una sua produzione. Il resto dello staff include figure recentemente annunciate come il direttore creativo Hiromi Wakabayashi, gli sceneggiatori Masahiko Otsuka e Yoshiki Usa e l’assistente alla regia Hiroyuki Kaneko.