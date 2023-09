Cyberpunk Edgerunners, spiegazione del finale dell'anime per accompagnare Phantom Liberty

È passato un anno dall'uscita di Cyberpunk Edgerunners, uno degli anime più apprezzati del 2022. La produzione originale di Studio Trigger, basata sul franchise di CD Projekt RED, ha stupito e convinto con meravigliose animazioni e una trama interessante. Non tutti però potrebbero aver colto il significato del finale di Cyberpunk Edgerunners.

Molto probabilmente non ci sarà mai una Stagione 2 per Cyberpunk Edgerunners. La serie di 10 episodi è stata pensata per essere autoconclusiva e difficilmente Trigger e Netflix potranno dare un seguito all'avventura. Tuttavia, potrebbero essere create altre serie sulla base del mondo di Cyberpunk. A ogni modo, in occasione dell'anniversario di Edgerunners e dell'uscita dell'espansione Phantom Liberty per Cyberpunk 2077, analizziamo il significato del finale dell'anime.

Cyberpunk Edgerunners è uno spin-off di Cyberpunk 2077 ambientato a Night City. La trama ruota attorno a David Martinez, un adolescente che entra in possesso di uno speedware militare. A causa di una tragedia, deciderà di utilizzarlo egli stesso, attirando però l'attenzione di mercenari e di una misteriosa ragazza chiamata Lucy.

Nel decimo episodio di Cyberpunk Edgerunners, intitolato "My Moon My Man", Faraday e Smasher Adam incontrano i leader della società Arasaka per uno scambio di dati. Con i due loschi individui portano con loro Lucy, la cui mente ospita i preziosi dati. David, tuttavia, riesce a fare irruzione sfruttando la sua nuova tuta mech Mili-Tech. Adam e David si affrontano dunque per la prima volta, utilizzando tutti i loro potenziamenti cibernetici.

David e Lucy riescono a fuggire momentaneamente, riunendosi a Falco e Rebecca, ma Adam Smasher torna in azione uccidendo quest'ultima. A quel punto, David decide di tenere impegnato Adam permettendo a Falco e Lucy di scappare indisturbati. Sempre più debole a causa degli effetti dei Cyberpsychosis, David viene sconfitto e ucciso dal supersoldato.

A distanza di qualche tempo da quegli avvenimenti, nel finale di Cyberpunk Edgerunners vediamo Lucy vagare solitaria sulla superficie della luna, proprio come promise di fare a David. La ragazza ha realizzato il suo sogno, ma quello al suo fianco non è David. La sua presenza è solamente un'allucinazione.