Cyberpunk Edgerunners Stagione 2 si farà? Arriva la risposta ufficiale da CD Projekt RED

Cyberpunk Edgerunners è stata una delle soprese anime più belle di questo 2022 e sarebbe lecito aspettarsi che un tale successo abbia un seguito, prima o poi. Vedremo mai una seconda stagione di Cyberpunk Edgerunners? Ecco la risposta ufficiale di CD Projekt RED.

Studio Trigger ha fatto centro e il successo di Cyberpunk Edgerunners ha portato il titolo ai vertici di Netflix. Cyberpunk Edgerunners ha conquistato proprio tutti, persino due rinomati game creator come Hideo Kojima e Kodaka. Tuttavia il futuro della serie potrebbe deludere la community, che di recente si è rilanciata in Cyberpunk 2077 dandogli una seconda vita.

Nel corso di un'intervista rilasciata al noto portale Famitsu, Satoru Honma, country manager giapponese di CD Projekt RED, ha parlato di un ipotetica produzione di Cyberpunk Edgerunners Stagione 2.

"Personalmente mi piacerebbe continuare a lavorare con gli studi giapponesi per produrre più anime in futuro, in parte perché abbiamo ricevuto ottimi riscontri. Tuttavia, solo per essere chiari, Cyberpunk Edgerunners è stato creato come un lavoro autonomo, quindi non dirò qualcosa come stiamo effettivamente lavorando alla stagione 2 dietro le quinte. Anche se in futuro realizzeremo altri anime, non so se ci sarebbe una seconda stagione oppure qualcosa di completamente nuovo".

La storia di Cyberpunk Edgerunners è stata pensata per essere autoconclusiva e forse le dieci puntata dell'anime non troveranno mai un seguito. La possibilità che ci sia una Stagione 2 di Cyberpunk Edgerunners non è però da escludere, come affermato da Honma, così come non è da escludere un altro anime basato sull'universo narrativo di Cyberpunk. Che tra qualche tempo venga annunciato un adattamento ispirato a Cyberpunk Orion, prossimo titolo della saga videoludica?