Cyberpunk Edgerunners: lo stile futuristico di Lucy splende nel cosplay di Shirogane

Nella storia degli anime e dei videogiochi sono davvero pochi i prodotti che possono vantare un’accoglienza clamorosa come avvenuto per Cyberpunk: Edgerunners, e gran parte del merito va all’impressionante qualità del lavoro dello studio d’animazione Trigger, e alla presenza di personaggi molto ben caratterizzati.

L’anime di Trigger è riuscito in un’impresa straordinaria: rinnovare l’interesse per il videogioco Cyberpunk 2077, sviluppato da CD Project Red in seguito alle enormi polemiche emerse riguardo le pessime performance del gioco su console di vecchia generazione.

Grazie alla serie anime e al DLC rilasciato da poco, Phantom Liberty, sempre più giocatori hanno deciso di tornare, o intraprendere per la prima volta un viaggio, a Night City, dove coabitano corporazioni multimiliardarie e anche persone costrette a vivere di stenti e alla giornata. Tra questi si trova David, un ragazzo geniale che di fronte alla perdita della madre e alla discriminazione dei ricchi ragazzi dell’Arasaka Academy, decide di lasciarsi coinvolgere da Lucy, un’attraente ladra, nel crimine organizzato.

Se dal primo episodio David ha delle visioni di Lucy, è solo nel secondo che la ragazza viene ufficialmente introdotta nella serie, e da subito si nota una certa sintonia tra i due. Lucy rappresenta il passaggio alla nuova vita di David, e la cosplayer Sasha Holland, conosciuta sui social come shirogane_sama, è riuscita a restituire il suo fascino futuristico nel bel cosplay che potete vedere in fondo alla pagina.

Il costume singolare di Lucy è stato riproposto alla perfezione, così come anche i suoi capelli dai colori accesi come fossero al neon, dal ciano al lilla, e il trucco attorno agli occhi. Il risultato, anche per via delle lenti a contatto bianche e grandi per ricreare l’effetto anime, è incredibile e molto fedele a quanto visto su schermo.

Per finire ecco un artwork per celebrare il primo anno di Cyberpunk: Edgerunners.