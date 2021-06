Cyberpunk Edgerunners: Studio Trigger potrebbe presentare la serie all'Anime Expo 2021

Cyberpunk 2077 non si è rivelato il successo commerciale e di critica a cui ambivano gli sviluppatori di CD Projekt Red, ma questo non vuol dire che l'anime in uscita nel 2022 non possa essere un prodotto con i controfiocchi. La serie di Studio Trigger, infatti, è ancora una delle più attese dagli amanti del genere sci-fi, e presto potremmo ricevere nuovi aggiornamenti.

Pochi giorni fa, i ragazzi dello studio d'animazione hanno confermato che saranno presenti all'Anime Expo Lite 2021, e che per l'occasione hanno preparato un panel esclusivo accessibile previo acquisto di un economico biglietto. La tariffa è di cinque dollari più il costo della transazione, con parte del ricavato che andrà direttamente nelle tasche dell'organizzazione nonprofit Hate Is A Virus, che da anni si batte contro la discriminazione razziale.

Tutti i fan che acquisteranno il biglietto potranno seguire la diretta dello studio, durante la quale si parlerà di Kill la Kill, Promare e - si spera - Cyberpunk Edgerunners. La diretta è prevista per le ore 19:00 PDT (04:00 italiane), ed è possibile che lo studio condivida nuove informazioni sulla serie indipendente ispirata al videogioco di CD Projekt Red. L'anime del resto uscirà nel 2022, e con più di un anno di produzione alle spalle, è possibile che i tempi siano maturi per mostrare qualcosa.

L'Anime Expo Lite 2021 si terrà il 3 e il 4 luglio 2021 al Brookhollow Business Park di Santa Ana, California (USA), sia con eventi tradizionali che con dirette streaming. In attesa di scoprire i primi dettagli sull'anime, vi rimandiamo al nostro approfondimento su Cyberpunk Edgerunners.