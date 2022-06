Cyberpunk Edgerunners: video esclusivi dalla Netflix Geeked Week per l'anime di Trigger

Ci sono tanti progetti che Netflix ha in serbo per i propri abbonati. Mentre i primi giorni della Netflix Geeked Week 2022 si sono concentrati su film e serie TV, il terzo giorno è stato invece dedicato al settore dell'animazione. Sono stati diversi gli anime rivelati, ma grande attesa c'era soprattutto per il progetto Cyberpunk Edgerunners.

Studio Trigger si sta concentrando da tempo su questo progetto che era già stato annunciato come uno dei principali della Netflix Geeked Week. Cyberpunk Edgerunners debutterà a settembre 2022 con 10 episodi totali e si baserà sul videogioco di CD Projekt Red. L'avventura nel mondo futuristico accompagnerà quindi gli spettatori per diverse ore, ma non è l'unica novità: Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di Cyberpunk Edgerunners ma anche un video esclusivo che si concentra su una scena in particolare.

Come si vede dai video in alto e in basso alla notizia, studio Trigger ha deciso di non andarci per il sottile con Cyberpunk Edgerunners e di inserire una buona dose di sangue e violenza. L'anime è diretto da Hiroyuki Imaishi, mentre Yoh Yoshinari si è occupato del character design ma sta anche occupando il ruolo di direttore dell'animazione. A loro si aggiungono Hiromi Wakabayashi nel ruolo di direttore creativo, Masahiko Otsuka nel ruolo di sceneggiatore, affiancato da Yoshiki Usa, Hiroyuki Kaneko assistente regista, Yuto Kaneko e Yusuke Yoshigaki sono gli assistenti al character design e infine Akira Yamaoka è il compositore musicale.

La vita a Night City non sarà semplice per il protagonista di Cyberpunk Edgerunners, che potete osservare anche nella key visual in basso.