Da Dragon Ball Super a Z, ecco i Saiyan dell'Universo 6 con le corazze classiche

I continui omaggi tra, ormai, sono tantissimi, anche da parte di alcuni fan che si divertono a creare riferimenti e crossover vari. Questa volta parliamo deidell'Universo 6, molto diversi da quelli dell'Universo 7 anche nel vestiario. Curiosi di sapere come sarebbero con le corazze classiche?

Ci accontentano dei fan su Reddit, che ci mostrano - tramite una fan art realizzata in 3D - come sarebbero Cabba, Kale e Caulifla con le corazze classiche che i Saiyan indossavano in Dragon Ball Z. Ed ecco che vediamo Cabba che veste (ovviamente), la tuta di Vegeta, mentre a Kale tocca quella vestita da Raddish. Infine, Caulifla viene ritratta con la corazza indossata da Bardack, il padre di Goku, con tanto di cicatrice sulla guancia.



I guerrieri sono stati rappresentati anche con l'iconica coda che i Saiyan dell'Universo 7 hanno quasi sempre portato con onore, anche se il loro corrispettivo in Dragon Ball Super non la possiede né pare abbia l'abilità di trasformarsi in uno scimmione Oozaru.

Vi piacciono queste rappresentazioni? Le avreste preferite in Dragon Ball Super? Ricordiamo che Kale e Caulifla hanno recentemente combattuto contro Goku, mentre al momento il Torneo del Potere si proietta verso nuovi ed entusiasmanti duelli.