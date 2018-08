Da eroe a malvagio? L'episodio 20 di My Hero Academia svela il lato oscuro di All Might

Dopo le voci sul collegamento dell’ultimo episodio della terza stagione di My Hero Academia con il nuovo film anime My Hero Academia: Two Heroes e i nuovi look sfoggiati dai Pro-Heroes, non si può far a meno di notare come la puntata abbia portato alla luce un aspetto alquanto “nero” del carattere di All Might.

Stando a ciò che si è visto nell'episodio 20, All Might è riuscito a calarsi in maniera egregia nella parte dell'antieroe. A pensarci bene potrebbe essere un cattivo a dir poco sorprendente, sicuramente originale.

All Might, infatti, è stato in grado di offrire a Midoriya e al resto dei suoi compagni un allenamento speciale piuttosto strano che vedeva coinvolti tre cittadini in ostaggio (interpretati da Midnight, Present Mic e Cementoss) durante una rapina in una gioielleria finita male. Certamente l’eroe ha messo a repentaglio la sua reputazione di “buono”.

L’uomo è riuscito a calzare bene il ruolo e poiché questo episodio si svolge prima della sua lotta con All For One, All Might è in grado di sfruttare al meglio la sua forma muscolare, cosa che lo cala ancor più nei panni di cattivo. Addirittura viene mostrato quanto l’eroe potrebbe risultare letale se fosse un vero "villain".

La conoscenza e l’esperienza del supereroe è servita a dimostrare quanto ancora Midoriya e gli altri siano ancora all'inizio del loro percorso e quanto ancora sappiano poco del mondo dei cattivi. Ciò fa capire, di fronte alla facilità con cui ha ingannato i giovani per poi fuggire dalla scena del misfatto, quanto questo personaggio sia adatto anche nel ruolo di antagonista.

Per coloro che conoscono poco il mondo di My Hero Academia, l’opera nasce come manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi e pubblicata nel Weekly Shonen Jump di Shueisha da luglio 2014. Ad oggi è raccolta in 19 volumi. L’omonima serie animata è prodotta da Bones.