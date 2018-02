Da Naruto a ONE PIECE, i più grandi eroi degli shonen si incontrano in una fan art!

I protagonisti delle serie pubblicate sul mensile nipponicosono fra i personaggi più amati del vasto universo anime & manga, di conseguenza capita sempre più spesso che i fan chiedano a gran voce dei crossover fra le suddette opere.

Nel corso del mese corrente è emersa in rete un’interessante fan art che ritrae assieme i protagonisti dei quattro più famosi manga di Shonen Jump, ossia Naruto Uzumaki, Son Goku di Dragon Ball, Ichigo Kurosaki di Bleach e Monkey D. Luffy di ONE PIECE, cui per l’occasione si è unito anche Natsu Dragneel di Fairy Tail - fumetto altrettanto famoso che però era pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Magazine, ossia il principale concorrente dello stesso Jump.



Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione immortala i cinque eroi mentre si preparano ad attaccare un comune nemico con alcune delle loro tecniche più potenti e iconiche, come ad esempio la Kamehameha per Goku e il Rasengan per Naruto. Sebbene alcuni dei suddetti eroi si siano incontrati in videogiochi come J-STARS Victory VS+ e altri in rari crossover, sia cartacei che animati, i fan non hanno mai assistito a una vera e propria riunione tra i protagonisti degli shonen più famosi e attuali.

È proprio per questo motivo che l’immagine riportata di seguito ci spinge a chiederci quale tipo di storia potrebbe coinvolgere questi cinque combattenti così diversi tra loro, ma ugualmente straordinari e caparbi. E soprattutto, quale pazzo potrebbe anche solo considerare l'idea di sfidarli?