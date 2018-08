Da questa settimana Fairy Tail: 100 Years Quest verrà pubblicato a cadenza quindicinale!

Lanciato poco meno di due mesi fa sulla rivista settimanale Weekly Shonen Magazine di Kodansha, Fairy Tail: 100 Years Quest è già arrivato al sesto capitolo, ma a quanto pare la serializzazione del fumetto inizierà a rallentare. L’illustratore ufficiale dell’opera, infatti, ha dichiarato che il manga non uscirà più a cadenza settimanale.

Nei giorni scorsi, il disegnatore Atsuo Ueda ha infatti svelato che la serializzazione di Fairy Tail: 100 Years Quest, sin dal principio, avrebbe dovuto vantare una cadenza quindicinale. Tuttavia, al fine di promuovere la serie e permetterle di avanzare rapidamente, i primi sei capitoli del fumetto sono stati rilasciati in rapida successione.



Di conseguenza, già questa settimana non è stato pubblicato alcun capitolo dell’opera, che quindi tornerà sulle pagine di Weekly Shonen Magazine il prossimo 5 settembre. Dati i molteplici impegni di Hiro Mashima, sceneggiatore della serie e creatore dell’opera originale, l’annuncio non ci ha sorpresi più di tanto. Il sensei è infatti attualmente oberato con la serializzazione di EDENS ZERO e la supervisione del nuovo anime di Fairy Tail, per non parlare di tutti i suoi molteplici e recenti spin-off.

Infine, cogliamo l'occasione per ricordarvi che la trasposizione animata dell'ultimo arco narrativo di Fairy Tail esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 7 ottobre. Seguirete anche voi la battaglia finale tra Natsu Dragneel e Zeref?