Da Sailor Moon al nuovo saggio di JoJo: tutti gli annunci di Star Comics del 7 giugno

Il 7 giugno 2018 si è svolta, su Facebook, una diretta condotta da Cristian Posocco di Star Comics, publishing manager della divisione manga, in cui ha annunciato tutte le novità che riguarderanno il mercato italiano della casa editrice.

In primis, ha annunciato la pubblicazione italiana de Il manga secondo Hirohiko Araki (Araki Hirohiko no Manga Jutsu).

Si tratta di un saggio, attraverso il quale l’autore de Le Bizzarre Avventure di JoJo spiega cos’è per lui il manga e illustra le sue tecniche. Uscirà a Dicembre di quest'anno.

Sono arrivati anche importanti aggiornamenti e novità:

Per quanto riguarda Sailor Moon Eternal Edition, manca ancora poco per l’approvazione e poi si potrà comunicare la data di uscita. L’edizione pubblicata sarà identica alla giapponese.

Una curiosità molto interessante riguarda Comic? Atsushi Kaneko Extra Work, in uscita il 27 Giugno 2018, in cui è presente un capitolo volutamente stampato fuori registro con un pantone fluo arancione. Non è un errore di stampa, ma una scelta artistica dell’autore.

Infine è stato fatto un annuncio bomba: Star comics ospiterà un un mangaka nella prossima edizione di Lucca Comics & Games 2018, dal quale hanno già avuto la conferma e con il quale stanno organizzando una serie di attività.

Per quanto riguarda il prossimo live, è previsto tra due settimane. Voi cosa ne pensate di questi annunci?