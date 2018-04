Da Tokyo Ghoul:re a Steins;Gate 0: tutte le serie VVVVID in contemporanea per la primavera

La piattaforma di streaming gratuito VVVVID ha aggiornato gli utenti su tutti gli anime che verranno trasmessi in primavera sul sito web in contemporanea con la messa in onda giapponese. Da Tokyo Ghoul:re a Steins;Gate 0, passando per Full Metal Panic! e tanto altro, la stagione primaverile su VVVVID si preannuncia stellare.

Tutti gli anime che verranno trasmessi in simulcast, alcuni dei quali sono già iniziati da pochi giorni, sono stati inseriti in un nuovo video pubblicato da VVVVID sulle proprie pagine social in queste ore. La primavera 2018 inaugura tantissime serie di animazione provenienti dalla Terra del Sol Levante, e di seguito vi forniamo la lista di quelli che compaiono nel trailer della società di streaming.

Tokyo Ghoul:re

Gutareni

Full Metal Panic! Invisible Victory

Legend of the Galactic Heroes

Steins:Gate 0

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Dorei-ku The Animation

Devil's Line

Megalo Box

Alcuni di questi anime citati, come Tokyo Ghoul:re e Legend of the Galactic Heroes, hanno già debuttato con il prossimo episodio, mentre molti altri debutteranno nel corso di questi primi giorni di aprile e fanno parte di alcuni dei lanci più attesi e prestigiosi tra le Uscite Anime di Aprile 2018.

C'è qualcuno tra questi anime che attendevate particolarmente? Quale, invece, avreste voluto e che manca dai piani di VVVVID.it per il simulcast?