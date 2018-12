Da Toriyama, autore di Dragon Ball, un'illustrazione a tema Dragon Quest X

Continua il progetto "Quasi tutte le opere di Akira Toriyama", che oggi ci propone una splendida illustrazione dell'autore di Dragon Ball, riguardante uno dei personaggi protagonisti dell'apprezzatissimo videogioco Dragon Quest X, Anlucia.

Come i lettori che seguono assiduamente le pagine di Everyeye sicuramente sapranno, il Dragon Ball Official Site, sito web ufficiale di Shueisha per quanto riguarda Dragon Ball, ha da tempo creato un progetto denominato "Quasi tutte le opere di Akira Toriyama", che si propone di arricchire il bagaglio culturale dei fan con un aggiornamento giornaliero riguardante le opere meno conosciute del mangaka.

Il progetto continua ormai da ben duecentoventitré giorni, e oggi, il 5 dicembre, il contenuto che ci offre il Dragon Ball Official Site riguarda una serie videoludica tra le più apprezzate di tutti i tempi. Come forse molti degli appassionati sapranno già, Toriyama ha da sempre collaborato attivamente alla realizzazione della serie di Dragon Quest, fornendo il suo talento per il character design e le illustrazioni di protagonisti e nemici.

Nel 2013 uscì, proprio il 5 dicembre, l'espansione di Dragon Quest X, intitolata “The Sleeping Hero [/The Sleeping Brave] and the Guided Allies“. Il contenuto, noto anche col nome di Versione 2, si posiziona successivamente, da un punto di vista cronologico, agli eventi della storyline principale e offre ai giocatori un’inedita missione che li porterà ad allearsi con la facoltosa Anlucia, una ragazza di nobile famiglia che nasconde però un difficile passato, un trascorso in cui affondano le radici che l'hanno fatta diventare un guerriero. Gli eroi dovranno percorrere quindi un lungo e tortuoso cammino al suo fianco, al fine di scoprire i segreti di Anlucia e fronteggiare il male che ha minacciato la sua famiglia.

Proprio di questo nuovo personaggio, la bella Anlucia, potete ammirare l'illustrazione, che Toriyama-sensei ha realizzato ormai ben cinque anni fa (la trovate nell'immagine allegata alla notizia). Il tratto è davvero inconfondibile, così come lo è il design dell'amatissimo personaggio in questione, che sfoggia orgogliosamente la sua spada.

Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Online è un videogioco prodotto da Square Enix, decimo capitolo della serie Dragon Quest. È stato distribuito inizialmente per Wii nel 2012, e successivamente per Wii U, PC e Android (tutte nel 2013). Come lascia intendere il titolo, si tratta del primo capitolo della serie completamente online.