Dabi ancora al centro di My Hero Academia 291: ecco spoiler e immagini

Le vere intenzioni di Dabi erano sempre state misteriose. Certo, era chiaro il suo obiettivo di distruggere la società degli eroi, ma il come e il perché non erano ancora chiari. Tuttavia My Hero Academia 290 ha svelato gran parte dei suoi segreti.

Dopo aver conosciuto la vera identità di Dabi, il villain torna al centro di My Hero Academia 291 come rivelano i primi spoiler e le immagini allegate che potete vedere in basso. Il titolo del capitolo che debutterà domenica sarà "Per fortuna stai bene" e ci riporta all'infanzia di Touya e ai primi allenamenti con Endeavor, in particolare quando iniziarono a sorgere i primi problemi con le fiamme e il suo fisico. I capelli iniziarono a diventargli bianchi ma il suo potere incendiario era superiore anche a quello del padre, ma non avendo il ghiaccio non era in grado di fermare il sovrariscaldamento.

Nell'incidente in cui Touya scomparve, furono trovate solo delle ossa di mascella nella stanza in cui era solito allenarsi Endeavor. Si ritorna alla guerra, con l'eroe fiammeggiante che non crede alle parole di Dabi, con quest'ultimo che lo sfida anche a fare un test del DNA. In realtà Dabi l'ha già fatto e lo trasmette a livello nazionale, dimostrando un'affinità del 99,9% col DNA di Endeavor. Inizia quindi a spiattellare tutto, dall'orgoglio della nascita di Shoto a tutto ciò che ha fatto ai suoi figli.

Arriva addirittura a mostrare la morte di Twice per mano di Hawks, dicendo anche che quest'ultimo ha ucciso Best Jeanist e che è in realtà il figlio di un criminale catturato da Endeavor. L'eroe è paralizzato mentre Dabi si avvolge con le fiamme e si prepara ad attaccare il padre. Ma all'ultimo viene avvolto da alcuni fili sbucati dal cielo: è Best Jeanist che rivela di essere appena tornato in servizio. My Hero Academia 292 non arriverà la prossima settimana a causa di una nuova pausa di Horikoshi.