Dabi dalla fiamma ghiacciata si mostra al femminile in un cosplay di My Hero Academia

Una cosa che non ci stancheremo mai di dire quando si parla di My Hero Academia è quanto Horikoshi sia stato sublime nella creazione e progettazione dei personaggi e, soprattutto, nei principali antagonisti di Deku e gli altri eroi. Basti vedere Tomura, Toga, Twice e di certo anche Dabi, il villain della fiamma ghiacciata.

Dabi è uno di quei personaggi che ha saputo affascinare il pubblico sin dalla sua prima comparsa. Per l'aspetto stravagante e davvero originale, quanto per il caratterino che possiede, è riuscito subito a farsi notare e a risaltare su tutti gli altri, divenendo, a tutti gli effetti, uno dei membri del Fronte di Liberazione più amato dai fan. Munito del potere del fuoco, sotto certi aspetti molto simile all'unicità dell'attuale eroe numero uno del Giappone, Endeavor, si sa davvero poco o nulla sul passato e sull'infanzia di Dabi. Non si sa chi fosse prima di unirsi a Tomura e non si sa cosa facesse o quali siano le sue origini.

Mentre i fan sono il delirio per Dabi, di lui sappiamo soltanto che decide di unirsi ai villain dopo aver visto e ammirato le imprese di Stain che, prima di essere catturato, è riuscito a lanciare un messaggio di cambiamento, il messaggio che gridava a gran voce e accusava i Pro Hero e l'eroismo attuale il quale ruota soltanto intorno ai soldi e alla fama. E sebbene alla fine Stain sia stato catturato, è proprio grazie a lui e alla sua idea che Dabi e Toga alla fine si uniscono alla Lega dei Supercattivi e, attualmente, alla versione potenziata: il Fronte di Liberazione del Paranormale.

A confermare la grande fama di pubblico di cui gode Dabi, basti vedere, ad esempio, quante fan art o cosplay si possono trovare su di lui in giro sul web. È proprio un costume ciò che oggi vogliamo mostrati, un costume realizzato talmente bene da far impressione e che ci permette di vedere una versione di Dabi un po' diversa dall'originale, una versione femminile del celebre villain.

Come puoi ammirare dal post riportato in calce all'articolo, il cosplay è stato realizzato dalla cosplayer Blood-Raven, la quale ha pubblicato la foto su Reddit. Spettacolare nella realizzazione e nella cura di ogni dettaglio, siamo sicuri sia, per quanto la differenza di sesso, uno dei costumi meglio disegnati e più fedeli che Dabi abbia mai avuto.

Tu cosa ne pensi del cosplay e cosa ne pensi del villain come personaggio? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

My Hero Academia: Endeavor diventerà mai il nuovo Simbolo della Pace?