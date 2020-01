Dabi di My Hero Academia è fiammeggiante in questa fan art

La nuova League of Villain che ha visto i natali in My Hero Academia alla conclusione dell'arco di Stain ha tra le fila diversi personaggi piuttosto strani e cattivi. C'è la vivace Himiko Toga al bipolare Twice, il leader Tomura Shigaraki ma anche il misteriosissimo Dabi. I fan hanno creato diverse teorie intorno a Dabi, data la natura del ragazzo.

Mentre la trama di My Hero Academia va avanti con i capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump, i fan si fermano a dedicare disegni di vario genere ai propri personaggi preferiti. Uno di quelli che nelle scorse ore si è affermato in rete è di A_Risso94, utente di Reddit che ha postato sul sito un'illustrazione di Dabi.

Il membro della League of Villain è uno di quelli che riesce a creare più fascino nel gruppo criminale, apparendo poco rispetto agli altri e con poche informazioni centellinate su di lui, ma riesce sempre a catturare l'attenzione. Nella fan art, Dabi dà libero sfogo alle sue fiamme di un colore bluastro-celeste, mentre queste creano un'ombra che copre in parte la silhouette del personaggio.

L'espressione di Dabi intimorisce mentre utilizza il suo potere, il lavoro di A_Risso94 però conquista anche per la grande attenzione dedicata ai dettagli, dalle ustioni che si trovano in varie aree del corpo agli abiti fedeli a quelli presentati nel manga e anime di Kohei Horikoshi. Vi piace questa versione del personaggio di My Hero Academia? E ne sapremo di più sul ragazzo dopo gli ultimi avvenimenti con l'arco dei Villain e di Endeavor?