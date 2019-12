Daiki Yamashita, Midoriya in My Hero Academia: Heroes Rising, è orgoglioso del nuovo film

Manca ormai pochissimo all'uscita del secondo film dedicato alla serie di Kohei Horikoshi, in rete è già possibile leggere le prime impressioni su My Hero Academia: Heroes Rising, nel frattempo Daiki Yamashita, celebre doppiatore della serie, ha voluto dire la sua sul film.

Durante una delle proiezioni in anteprima del lungometraggio animato, la voce di Midoriya ha parlato della sua esperienza con la serie: "Sono rimasto stupefatto! Il primo film ci ha fatto vedere il legame tra maestro e discepolo ed è stato fantastico! Ma le aspettative di tutti sono molto più alte adesso. Credo che questa nuova pellicola sarà in grado di soddisfare tutti, abbiamo fatto di tutto per creare il miglior film possibile, ed è evidente anche nel doppiaggio delle scene. Speriamo di sorprendere tutti quanti, ho pianto già quattro volte guardandolo".

Risulta evidente dalle parole dell'artista il grande impegno profuso nella serie, questo non ha fatto altro che rendere ancora più ansiosi i fan di My Hero Academia, che potranno vedere il nuovo lungometraggio nei cinema giapponesi a partire dal prossimo 20 dicembre.

In attesa di ulteriori novità riguardo l'arrivo in Occidente del film, notizia abbastanza certa, visto il grande successo di cui gode la serie anche qui in Italia, vi lasciamo con l'ultimo trailer dedicato a My Hero Academia: Heroes Rising.