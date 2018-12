Daitarn 3, la 3D Collection firmata Yamato Video presto uscirà in edicola!

L'imbattibile Daitarn 3, il famoso robot gigante creato da Yoshiyuki Tomino e prodotto dalla Sunrise sarà acquistabile a partire dal prossimo anno in tutte le edicole.

Il genere mecha deve molto a produzioni come quella di Daitarn 3 dell'autore noto anche per un'altra saga importante, Gundam. La Yamato Video ha annunciato al pubblico una novità interessante per i fan amanti della serie. La Gazzetta dello Sport e Il Corriere della Sera presentano Daitarn 3, 3D Collection una collezione inedita di modellini dedicata a tutti i protagonisti del mitico cartone animato della Sunrise.

L’imbattibile Daitarn 3, l’indomabile Aran Banjo, gli amici Beauty, Reika e Garrison, i crudeli nemici Don Zauker e Koros e tutti gli altri indimenticabili personaggi, si presentano per la prima volta in una collana di modellini 3D. Come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo le action figure sono state realizzate con grande cura e attenzione ai dettagli e particolari, e a corredare questa uscita eccezione ci sarà un interessante booklet con le storie, i disegni e tutte le informazioni sull’universo di Daitarn 3, in modo tale che i fan della serie possano scoprire tutto ciò che riguarda i personaggi della serie animata lasciataci in eredità da Yoshiyuki Tomino.

Secondo quanto riportato, la collezione sarà composta complessivamente da 60 modellini e i relativi booklet. Questa collezione sarà in vendita in tutte le edicole a partire da gennaio del prossimo anno al prezzo di 13,99 euro cad. Per chi volesse avere informazioni, trovate tutto sul sito ufficiale e sulla pagina facebook di Yamato Video!