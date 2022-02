Daki e Gyutaro in un cosplay: i nuovi nemici di Demon Slayer nelle foto di Chihiro

Il rapporto tra Tanjiro e Nezuko, i due fratelli Kamado, è cambiato radicalmente quando la secondogenita è stata trasformata in un demone da Kibutsuji Muzan. Purtroppo l'incontro con l'essere vivente più forte ha causato una serie di eventi che ha poi portato a tanti scontri in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

La battaglia con i fratelli demoniaci Gyutaro e Daki è stata il culmine della stagione 2 di Demon Slayer. Lo scontro che ha coinvolto il pilastro del suono Uzui Tengen, ma anche i più giovani Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e Nezuko, sembra essersi conclusa nel bellissimo Demon Slayer 2x17. Ormai abbiamo visto bene all'opera il duo di cattivi di questa sessione di episodi, in attesa dell'ultima puntata che concluderà adeguatamente il tutto.

I due cattivi hanno in poco tempo conquistato il pubblico: Daki con la sua bellezza, Gyutaro con la sua forza. I fratelli demoniaci ora hanno preso entrambi vita nelle foto di Chihiro Chang, cosplayer che si è fatta accompagnare da Flash0313 per realizzare questo doppio cosplay con Daki e Gyutaro. Dapprima Chihiro mette in risalto il costume che ha realizzato, dopodiché nel secondo post presenta il cosplay definitivo con foto e pose speciali per far risaltare le caratteristiche dei fratelli demoni.