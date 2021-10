Daki diventa reale con un cosplay: la nemica di Demon Slayer 2 di una modella giapponese

Sono passati già un paio d'anni dalla conclusione della prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, che sancì lo strepitoso successo mondiale della serie creata da Koyoharu Gotouge per Weekly Shonen Jump. Dopo un intermezzo al cinema, il 10 ottobre tornerà Demon Slayer con la stagione 2.

I nuovi episodi però non partiranno subito con scene inedite, dato che la prima fase riadatterà l'arco narrativo del Treno Mugen, visto proprio nel film prodotto da Ufotable nel 2020. Solo da dicembre vedremo in azione Tanjiro e gli altri cacciatori di demoni in circostanze del tutto nuove: l'arco del quartiere a luci rosse introdurrà un altro nemico, un demone molto potente che è già stato intravisto nei vari trailer di Demon Slayer 2 finora pubblicati.

Intanto però il web impazza e, sfruttando anche i dettagli provenienti dal manga, molte ragazze hanno già interpretato i nuovi personaggi in azione. In particolare i cosplay della nuova nemica Daki con tutto il suo terribile fascino stanno spopolando in Giappone e fuori. Nella foto in basso è disponibile il lavoro della giapponese Mee_10_10 che dà vita appunto alla prossima pericolosa avversaria di Tanjiro e compagni in uno degli ambienti principali della prossima stagione.