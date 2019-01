Dal manga horror Uzumaki - Spirale, capolavoro di Junji Ito, verrà tratto un romanzo

A ormai due decenni dalla sua prima pubblicazione, il manga capolavoro del genere horror di Junji Ito, intitolato Uzumaki - Spirale, verrà adattato sotto forma di romanzo da Masaru Satou. Il primo episodio uscirà con il numero di marzo della rivista Big Comic Superior.

Il ventennale dall'uscita di Uzumaki - Spirale è stata l'occasione per riscoprire questo inarrivabile capolavoro del manga horror, così come il suo geniale autore Jinji Ito. Non solo quest'ultimo sarà l'ospite d'onore alla prossima Crunchyroll Expo 2019, ma tornerà anche a pubblicare un manga inedito, e cioè l'opera autoconclusiva "Wasuregatami", attesa per il mese prossimo.

Ma non è finita qui: nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità del fatto che Uzumaki - Spirale diventerà presto un romanzo. Ad annunciarlo è la quarta edizione del Big Comic Superior, che ci informa anche su chi sarà l'autore della suddetta trasposizione; si tratta di Masaru Satou, e cioè dell'ex analista principale del Ministero per le Relazioni Internazionali giapponese.

A quanto apprendiamo il primo capitolo del romanzo in questione verrà pubblicato proprio con il numero speciale di marzo del Big Comic Superior, per poi proseguire con la serializzazione della rivista (come potete vedere voi stessi nel post Facebook di Jump World in calce).

Ricordiamo che, nel corso della manifestazione Lucca Comics & Games 2018, Gabriele Laurino ha intervistato in esclusiva oer Everyeye.it il maestro Ito, che si è raccontato ai lettori senza filtri. Inoltre, per tutti coloro interessati, aggiungiamo che Uzumaki - Spirale è stato pubblicato in italia proprio nel corso del 2018 per le Edizioni Star Comics; ecco quindi la sinossi dell'opera:

"A Kurouzu, il paese in cui la studentessa delle superiori Kirie Goshima è nata e cresciuta, cominciano a verificarsi all'improvviso degli strani fenomeni: il vento crea mulinelli, gli steli delle piante si arrotolano e il fumo delle cremazioni disegna nel cielo un motivo a spirale... Finché anche gli esseri umani non cominciano ad assumere forme a spirale: i capelli si arricciano, i corpi si avvitano su se stessi, qualcuno si trasforma in una chiocciola. Per sfuggire alla maledizione, Kirie cercherà di andarsene, ma... ci riuscirà?"