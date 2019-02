Dal regista di Your Lie in April un nuovo film in uscita nel 2020

Al termine del concerto svoltosi in questi giorni per festeggiare il decimo anniversario della nota compagnia Flying Dog, è stato annunciato un nuovo lungometraggio animato diretto dall'uomo responsabile dell'adattamento di Your Lie in April. Scopriamo insieme titolo, key visual e primo trailer del film in arrivo nel 2020.

In questo 2019 ricorre il decimo anniversario della nota compagnia Flying Dog, che si occupata della produzione e della produzione musicale (aspetto in cui è specializzata) di molte opere celebri, come ad esempio il cult Space Dandy. Per celebrare tale ricorrenza l'azienda ha organizzato un grande concerto, che si è svolto stasera in Giappone, un'occasione che non ha mancato di regalare una sorpresa agli avventori e ai fan di tutto il mondo.

Al termine della cerimonia infatti, Flying Dog ha annunciato la lavorazione di un nuovo lungometraggio animato originale, in arrivo nel 2020, un progetto che si andrà ad intitolare Cider no Yo ni Kotoba ga Wakiagaru ("Words Bubbling Up like Cider"). In concomitanza con l'annuncio è arrivato anche il primo trailer ufficiale, che potete vedere riprodotto nella parte alta della presente notizia. Il filmato ci mostra un mondo pieno di colore, in cui un ragazzo che indossa le cuffie per ascoltare la musica e una ragazza, con una mascherina medica che le copre il volto, si incontrano sul tetto di un edificio giallo

In calce all'articolo invece, potete visionare la prima key visual, che ritrae in un'ambientazione davvero colorata i due protagonisti della pellicola.

Ancora non si sa niente della trama di questo lungometraggio, se non che la musica avrà un ruolo preponderante. Alla regia ci sarà Kyohei Ishiguro, e cioè l'uomo che ha diretto l'adattamento animato del manga Your Lie in April (Bugie d'aprile in Italia), che lavorerà per gli studi Signal.MD e Sublimation. Per scrivere la sceneggiatura è stato chiamato Dai Sato, mentre il character design sarà appannaggio di Yukiko Aikei. La musica sarà quindi composta da Kensuke Ushio.

Che ne pensate di queste prime informazioni su Cider no Yo ni Kotoba ga Wakiagaru? Le immagini sin qui pubblicate vi hanno attratto?