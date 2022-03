Dampyr: il fumetto di Bonelli torna in un volume con le storie più terrorizzanti

Sergio Bonelli Editore è una delle case editrici più famose della nostra penisola. Da decenni si occupa di pubblicare e produrre i fumetti più noti, spaziando in ogni genere e ambito, andando da Tex a Dylan Dog, da Nathan Never a Capitan Miki e tanti altri ancora. Una delle sue aggiunte più recentie di successo al catalogo è Dampyr.

Nato sul finire degli anni '90 ma pubblicato per la prima volta negli anni 2000, Dampyr segue il filone horror, con il protagonista Harlan Draka che si lancia senza paura in battaglie contro organizzazioni criminali e terroristiche, coadiuvate da figure sovrannaturali. In questi ultimi 22 anni, sono state molte le avventure scritte da Mauro Boselli. Sergio Bonelli Editore ha deciso di raccogliere le migliori in un volume speciale.

Dal 10 marzo 2022 sarà disponibile il volume unico Dampyr - I Classici del Terrore, in cui verranno raccolte le storie più terrorizzanti di Harlan Draka, disegnate da Nicola Genzianella, Stefano Andreucci, Marco Torricelli e Mario “Majo” Rossi. Le immagini in basso, aperte dalla copertina di Stefano Andreucci, introducono alle storie del volume, con il Dampyr che si sposterà tra Germania e Grecia, Svezia e Inghilterra, affrontando case maledette e creature immortali.

Dampyr sarà anche il protagonista di un film che darà inizio al Bonelli Cinematic Universe. Un altro volume speciale pubblicato di recente in Italia è dedicato a Dylan Dog.