Dance Dance Danseur: il manga sul balletto riceverà un anime, MAPPA alle animazioni

Dance Dance Danseur, il manga seinen di George Asakura incentrato sul balletto, riceverà un adattamento anime nel 2022 prodotto da Studio MAPPA. Si tratta della seconda serie anime prodotta da MAPPA in uscita il prossimo anno, insieme alla seconda parte de L'Attacco dei Giganti 4.

Dance Dance Danseur è un manga seinen di genere sentimentale/sportivo, serializzato da settembre 2015 sulle pagine di Weekly Big Comic Spirits della casa editrice Shogakukan. La serie è in corso con 20 Volumi pubblicati e un ventunesimo in uscita il 10 settembre 2021, e conta poco più di 1,5 milioni di copie in circolazione in Giappone.

La sinossi del manga recita quanto segue: "Junpei Murao è un studente appassionato di balletto. Dopo la morte improvvisa del padre, Junpei decide di diventare più mascolino, e segue lezioni di Jeet Kune Do, diventando un esperto di arti marziali molto popolare nella sua classe. Un giorno, uno studente di nome Miyako Godai si trasferisce nella stessa scuola, e dopo aver capito quanto sia grande la passione di Junpei per il balletto decide di invitarlo nella scuola di ballo gestita dalla madre".

Munehisa Sakai (Zombie Land Saga) dirigerà l'anime presso Studio MAPPA, mentre Yoshimi Narita (My Senpai Is Annoying) scriverà la sceneggiatura. Infine, Hitomi Hasegawa (Twittering Birds Never Fly: The Clouds Gather) si occuperà del character design. In calce potete dare un'occhiata alla prima key visual dell'anime.

E voi cosa ne dite? Seguirete questa serie? Ditecelo nei commenti. Nel caso in cui foste fan del genere vi consigliamo anche di dare un'occhiata a Fanfare of Adolscence, un nuovo anime in uscita ad aprile 2022.