Dance Dance Danseur, il manga sulla danza di George Asakura debutta con J-POP Manga

Tra le uscite di aprile 2022 di J-POP Manga c’è anche Dance Dance Danseur, l’opera sulla danza classica che debutta nelle fumetterie italiane. Il manga, che ha conquistato la critica giapponese al 23° Japan Media Arts Festival, porta la firma dell’autrice George Asakura.

In attesa dell’uscita dell’adattamento anime di Dance Dance Danseur, la cui produzione è nelle mani di Studio MAPPA, l’opera sul balletto arriva in Italia con J-POP Manga. La serie manga, ancora in corso di serializzazione in patria, conta al momento un totale di 22 tankobon pubblicati. Il primo, arriva negli store italiani al prezzo di 6,50 euro.

La vita di Junpei è segnata dall’amore verso la danza classica. Tuttavia, i bambini della sua età prendono in giro questa sua passione, da lui difesa con testardaggine. Un incidente, lo porta a vacillare e infine abbandonare il suo sogno. Da quell’evento, Junpei decide di dedicarsi alle arti marziali.

Ormai liceale, Junpei è un esperto praticante di Jeet Kune Do. L’incontro con Miyako, figlia di un’istruttrice di danza, riaccende la passione di Junpei. Il ragazzo, che non ha mai spento del tutto il suo fuoco, riuscirà a liberarsi dalle catene che si è autoimposto e a tornare sul palcoscenico?

Il racconto di George Asakura è originale e appassionante, e attraverso la storia personale di Junpei riesce ad abbattere gli stereotipi e i pregiudizi della società moderna. E voi, avete già acquistato il primo volume di questa bellissima novità assoluta?