Dance Dance Danseur, Io Sono Sasuke e tanti altri tra le uscite J-POP Manga di aprile 2022

Sono numerose le novità che attendono i lettori nel mese di aprile 2022 di casa J-POP Manga. Nel corso delle prossime quattro settimane, debutteranno infatti titoli attesissimi e proseguiranno opere di grande successo!

Si comincia dal 6 aprile con Canis 1 - Dear Mister Hatter 1. Dopo un numero zero intraprendente, continua la storia boys love a tinte noir dell'autrice ZAKK. Questo verrà affiancato da Io sono Sasuke Sarutobi per la Osamushi Collection. Il volume unico firmato Osamu Tezuka racconta la storia del più celebre ninja della storia giapponese, colui che ha ispirato Masashi Kishimoto per la creazione di Sasuke Uchiha e Hiruzen Sarutobi. Lo stesso giorno arrivano anche La Regina d’Egitto 9 di Chie Inudoh, Kakegurui Midari 1, Rent a Girlfriend 8, Shadows House 7, The Rising of the Shield Hero 19 e Violence Action 6.

Il 13 aprile si balla! Debutta Dance Dance Danseur, l'opera sul balletto di cui arriverà un adattamento anime firmato Studio MAPPA. Il manga di George Asakura racconta la vita di Junpei e del suo amore verso la danza classica. Un incidente lo priva però del suo sogno. Riuscirà a tornare a ballare sul palcoscenico?

Sempre il 13 aprile, debutta lo spin-off Hanako kun – il doposcuola dell’Accademia Kamome e arriva Haganai 20, ultimo volume dell’irresistibile commedia di Yomi Hirasaka e Itachi. Continuano Komi can’t communicate 17, Kemono Jihen 10, Game of Familia 6, Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 2, BJ Alex 6, Under Ninja 2 e Number 5 vol. 1 del maestro Taiyo Matsumoto.

Il 21 aprile sarà il turno di Alice in Borderland 2 di Haro Aso, My dress-up darling Bisque Doll 3, Kakegurui Midari 2, Kasane 12, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 5, Non tormentarmi, Nagatoro! 7 e Mission: Yozakura family 5. Arriverà anche il secondo volume della novità di J-POP Manga Love After World Domination.

Si chiude il 28 aprile con un debutto di lusso. Arriverà infatti un cofanetto da collezione di The Iron Hero, miniserie action-fantasy di Ryo Sumiyoshi. Debutta anche lo slice of life Mermaid Prince e Il nostro futuro - Bokura no Tsuzuki, dalla nuova icona dei boys love Amamiya. Sarà disponibile poi la nuova edizione di I am a Hero e continueranno Tokyo Revengers 14, Number 5 vol. 2, Blue Period 10, Alma 3, Buddha 3 e Danmachi Novel 12.