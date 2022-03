Dance Dance Danseur, nuovo trailer per l'anime sul balletto di Studio MAPPA

Il sito ufficiale dell'adattamento anime del manga scritto e illustrato da Asakura George, Dance Dance Danseur, ha rilasciato il secondo video trailer del progetto. Il video conferma che la prima è prevista per l'8 aprile in Giappone. Qui trovate il primo trailer di Dance Dance Danseur.

Inoltre, è stato anche rivelato il cast dei doppiatori che sarà composto da: Daiki Yamashita come Junpei Murao, Kouki Uchiyama come Ruou Mori e Kaede Hondo come Miyako Godai.

George ha iniziato a pubblicare il manga attraverso la rivista Weekly Big Comic Spirits di Shogakukan nel settembre 2015. Asakura George ha scritto anche una varietà di altri manga, tra cui Heart wo Uchinomese!, Heibon Ponch, Koibumi Biyori, Oboreru Knife, Shounen Shoujo Romance e Suimitsutou no Yoru, per citarne alcuni.

Nello staff di produzione troviamo Munehisa Sakai (Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal, Suite Precure♪, Zombieland Saga) che sta dirigendo l'anime presso Studio MAPPA. Yoshimi Narita (Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu, Heroine Tarumono!, Our love has always been 10 centimeters apart.) è incaricato di scrivere e supervisionare le sceneggiature.

Michiru (Given, Suppose a Kid from the Last Dungeon Boonies Moved to a Starter Town, Ascendance of a Bookworm) si occupa della composizione della colonna sonora. Hitomi Hasegawa (Kimi ni Todoke - From Me to You) è responsabile del character design. YUKI eseguirà l'opening intitolata "Narihibiku Kagiri (As Long as It Rings)", mentre Hitorie eseguirà l'ending intitolata "Kaze, Hana (Wind, Flower)".

"Junpei sta felicemente dormendo durante il saggio di danza classica di sua sorella quando un ballerino maschio sale sul palco. Commosso dalla forza e dall'abilità dimostrata dal ballerino, il ragazzo scopre il suo amore per quest'arte. Ma dopo una certa tragedia, giura di lasciarsi il passato alle spalle e di diventare l'epitome della virilità. Cosa farà quando il suo amore per il balletto si riaccenderà? O piuttosto, è mai stato capace di rinunciare alla sua passione?"

