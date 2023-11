DanDaDan, in arrivo l'anime? L'annuncio potrebbe arrivare presto

Il manga di Dandadan viene pubblicato sullo Shonen Jump+ di Shueisha da soli due anni, dall'aprile del 2021, eppure ha già ricevuto un'attenzione pazzesca da parte del pubblico. I numeri dei primi due volumi di DanDaDan sono stati molto alti per un titolo così recente.

Dato il grande successo, i fan sperano vivamente in un adattamento anime di questo manga. Negli scorsi mesi si vociferava di una possibile serie di DanDaDan in lavorazione presso lo Studio Wit, la stessa casa d'animazione di Spy x Family e delle prime tre stagioni di Attack on Titan.

A quanto pare l'annuncio di un possibile adattamento anime di DanDaDan è più vicino del previsto. Nei prossimi giorni a Tokyo si terrà il Jump Festa, l'evento speciale della Shueisha in cui la casa editrice giapponese rivela nuove informazioni sui suoi titoli principali.

Come affermano pagine come SugoiLite, l'anime di DanDaDan sarebbe già in produzione ma non è stato ancora rivelato nulla di ufficiale a riguardo. L'arrivo del Jump Festa nel giorni 16 e 17 dicembre potrebbe essere l'occasione per annunciare questo nuovo adattamento.

Chiaramente, queste sono solo ipotesi, per cui non c'è ancora nulla di certo. Ma nelle scorse settimane ci sono stati dei movimenti sospetti da parte del manga realizzato da Yukinobu Tatsu, in quanto sono stati creati un sito web e una pagina Twitter per l'anime di DanDaDan, ma nessuno sa dire se siano profili ufficiali o meno.