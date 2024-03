DanDaDan si avvicina all'uscita su Netflix con un avvincente trailer

L'attesissima serie animata di DanDaDan, l'opera del talentuoso Yukinobu Tatsu, sta per fare il suo debutto questo ottobre. Il nuovo adattamento anime sarà reso finalmente disponibile su Netflix e Crunchyroll nella seconda metà del 2024 in ogni parte del mondo. Il nuovo trailer conferma la diffusione della serie tramite le due piattaforme streaming.

Il cast vocale dell'anime sarà composto principalmente da Shion Wakayama, che presterà la voce a Momo Ayase, mentre Natsuki Hanae interpreterà Ken Takakura. Mayumi Tanaka sarà Turbo Babaa e Kazuya Nakai darà la voce a Serpo Hoshibito. Tutti i dettagli sull'anime di Dandadan, come la data di uscita e gli ultimi trailer, sono stati precedentemente svelati.

Dietro le quinte, un team di professionisti si è dedicato alla creazione di questo straordinario titolo. Fuuga Yamashiro, noto per il suo lavoro per Yojouhan Time Machine Blues, Inu-ou, ed Eizouken ni wa Te wo Dasu na, è stato scelto per dirigere l'anime presso lo studio d'animazione Science SARU. Hiroshi Seko, mente brillante dietro titoli acclamati come L'Attacco dei Giganti e Jujutsu Kaisen, si occuperà della scrittura e della supervisione delle sceneggiature. ll design dei personaggi e delle animazioni sarà curato da Naoyuki Onda, mentre Yoshimichi Kameda si occuperà del design dei mostri.

La trama di Dandadan promette di catturare l'immaginazione degli spettatori, con una storia che si snoda tra elementi soprannaturali, avventura e mistero. Dopo un incontro casuale tra Momo Ayase e Ken Takakura, un ragazzo vittima di bullismo, i due si ritrovano immersi in un mondo paranormale. Una scommessa li porterà a esplorare luoghi leggendari legati al soprannaturale, aprendo le porte a un'avventura straordinaria e ricca di colpi di scena.

