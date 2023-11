DanDaDan: l'autore del manga è fuori di testa per l'annuncio dell'anime

I fan di Dandadan possono gioire: il manga di successo di Yukinobu Tatsu riceverà un adattamento anime nel 2024. A pochi giorni da questo annuncio, l'autore della serie ha voluto scrivere un messaggio per poter esprimere tutte le sue emozioni.

"Grazie mille per voler animare Dandadan", ha scritto Tatsu in una lettera pubblicata su Shonen Jump. "È un sogno che si avvera poter lavorare su Dandadan con Science Saru, il quale ha sempre apprezzato il mio lavoro. Spero che potremo tifare insieme per Dandadan da ora in poi".

La serie racconta la storia di Momo Ayase, una liceale che crede negli spiriti, e di Ken Takakura, un suo compagno di scuola che crede negli alieni. I due, inizialmente in disaccordo, decidono di fare una scommessa per dimostrare chi ha ragione: Momo andrà a indagare su un UFO, mentre Ken andrà in un tunnel infestato. Lungo la strada, i due ragazzi si ritroveranno coinvolti in una serie di avventure soprannaturali, divertenti ed eccitanti.

La regia dell'anime sarà affidata a Fuga Yamashiro, che ha lavorato al recente remake di Devilman (eccovi la recensione di Devilman Crybaby). Le sceneggiature saranno scritte da Hiroshi Seko, mentre i disegni saranno curati da Yoshimichi Kameda e Naoyuki Onda.

Insomma, l'annuncio dell'anime di Dandadan non ha entusiasmato solo i fan, ma anche Yukinobu Tatsu stesso. La data di uscita non è ancora stata rivelata, ma sappiamo che la serie è prevista per il 2024. In attesa di vederlo sugli schermi i fan possono continuare a leggere il manga, che in Italia è distribuito da J-pop.