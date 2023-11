DanDaDan, confermato l'anime, se ne occuperà Science SARU: trailer, data e uscita

I rumor dell'ultima settimana sono stati confermati. DanDaDan avrà un adattamento animato e a occuparsene sarà Science SARU, studio d'animazione famoso per Inu-Oh o il recente Scott Pilgrim Takes Off. Scopriamo tutti i dettagli ufficializzati con l'annuncio!

DanDaDan è una serie manga scritta e disegnata da Yukinobu Tatsu e serializzata dal 2021 sulla piattaforma digitale Shonen Jump+. In Italia viene pubblicato da J-POP Manga, che al momento ha distribuito i primi nove volumetti del manga.

Si rincorrono rumor di un adattamento anime per DanDaDan da oltre un anno, ma l'ufficialità è finalmente giunta a poche settimane dal Jump Festa 2024. Non esiste ancora una data d'uscita specifica per l'anime, ma la è stato assicurato che l'esordio è previsto nel corso del 2024, probabilmente tra la primavera e l'estate.

L'annuncio dell'anime di DanDaDan è arrivato a mezzo di un primo teaser trailer del progetto che ci porta a osservare in anteprima le animazioni preparate da Science SARU e la trama della serie. Il manga di Yukinobu Tatst è una storia soprannaturale e horror con elementi comici, incentrata sull'amicizia tra gli studenti delle scuole superiori Momo e Okarun. Se Momo crede nei fantasmi e negli alieni, Okarun nega l'esistenza dell'occulto. Chi tra i due avrà ragione?

Nello staff di SARU per l'anime di DanDaDan troveremo Fuga Yamashiro come regista, Hiroshi Seko come compositore, Naoyuki Onda come character designer dei personaggi principali e Yoshimichi Kameda come designer delle creature. In calce all'articolo trovate anche una prima visual del progetto.