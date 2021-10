Dandadan continua ancora a stupire: crescono i numeri di stampa con soli due volumi

Negli ultimi anni, la Shueisha sta spingendo molto la sua rivista digitale Shonen Jump+. L'app è diventata ben presto virale grazie a un titolo come Spy x Family che vende milioni di copie a ogni uscita. Il bis è stato fatto col successo Monster #8, e a questi possiamo ormai aggiungere anche il tris effettuato da Dandadan.

Yukinobu Tatsu è stato allievo di Tatsuki Fujimoto (autore di Fire Punch e Chainsaw Man) e Yuji Kaku (autore di Jigokuraku - Hell's Paradise), quindi è già intuibile una certa vena di follia e unicità nel lavoro del mangaka. Dandadan ha infatti conquistato da subito i lettori di Shonen Jump+ ottenendo una miriade di visite in pochi giorni. L'effetto è proseguito nel tempo e ha poi avuto il suo influsso anche sui volumi cartacei.

Dopo un ottimo primo volume, Dandadan si è preparato anche per il secondo. La Shueisha ha pubblicato i dati ufficiali di tiratura, confermando che i primi due volumi di Dandadan hanno una tiratura di 420.000 copie totali, quindi circa 210.000 a testa. Numeri estremamente elevati per un mangaka che non ha altri lavori alle spalle e che fanno impallidire i manga iniziati lo scorso anno su Weekly Shonen Jump, la rivista di manga più famosa e dove da sempre vengono pubblicati i manga più popolari.

Shonen Jump+ si conferma quindi una fucina di talenti particolari che non troverebbero posto nelle altre riviste e, col ritorno di Fujimoto con Chainsaw Man parte 2 e il consolidamento di Dandadan e degli altri manga attualmente pubblicati, continuerà a ritagliarsi uno spazio importante nello scacchiere editoriale di Shueisha.