Dandadan, il manga dei record è su MangaPlus: tutti i capitoli sono disponibili da oggi

L'editor di Shonen Jump Shihei Lin l'aveva promesso, e oggi è finalmente ufficiale. Dandadan, il manga horror/comedy di Yukinobu Tatsu che negli ultimi mesi ha spopolato in Giappone, è finalmente sbarcato su MangaPlus, dove è disponibile gratuitamente in questo momento con i primi ventuno capitoli.

Dandadan ha debuttato nel mese di aprile 2021 in Giappone, totalizzando oltre un milione di visite su Jump+ con i primi due capitoli. L'opera, scritta e disegnata da Yukinobu Tatsu, è velocemente diventata un successo in patria, anche grazie alla pubblicità ricevuta Tatsuki Fujimoto (Fire Punch, Chainsaw Man) e Yuji Kaku (Jigokuraku), ex mentori di Tatsu che hanno consigliato caldamente l'opera.

Dandadan racconta la storia di due ragazzi: Ken Takakura, un giovane fanatico dell'occulto che non crede nei fantasmi, e Momo Ayase, una ragazza che non crede negli alieni. Dopo il loro primo incontro, il primo verrà posseduto da un fantasma, e la seconda catturata da un alieno. Salvi, i due inizieranno a collaborare per far fronte a una serie di assurdi eventi che vanno oltre la comprensione umana.

Tutti i capitoli del manga sono disponibili su MangaPlus, esclusivamente in lingua inglese. I primi tre capitoli hanno la lunghezza di un Volume, con una media di circa 60 pagine l'uno, mentre per gli altri la lunghezza è quella standard dei manga pubblicati settimanalmente, con capitoli da 20/24 pagine l'uno. Come sempre, MangaPlus pubblicherà i nuovi capitoli in simulrelease con il Giappone, tutti i lunedì alle ore 17:00.