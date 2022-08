DanDaDan, primi indizi da parte di Wit Studio per un adattamento anime?

Una delle ultime hit dell'editor Shueisha è DanDaDan, che ha esordito sulla rivista Shonen Jump+ ad aprile 2021 e ha riscosso fin da subito un grande successo. I numeri fatti registrare da DanDaDan per quanto riguarda i primi otto capitoli sono incredibili, con il capitolo 1 che in soli due giorni è stato letto oltre un milione di volte.

Il manga di DanDaDan arriverà in Italia grazie a J-POP nel mese di settembre 2022, in edizione regular e variant limited. L'opera è inoltre stata votata come la migliore del 2022 dai librai giapponesi, davanti anche al famosissimo Kaiju n°8, e ciò non può che rendere davvero orgoglioso l'autore Tatsu Yukinobu.

Quando un manga comincia ad avere notevole successo, come DanDaDan, cominciano le trattative per permettergli di avere un adattamento anime. Trattative che potrebbe aver avviato Wit Studio, che ha iniziato a seguire su Twitter il profilo di Tatsu Yukinobu. Un indizio che può sembrare banale, anche perché non sono ancora stati fatti annunci ufficiali e non sono nemmeno usciti rumors riguardanti un possibile anime di DanDaDan, ma a volte dalle piccolezze si possono intuire i futuri grandi progetti.

Per chi non avesse mai sentito parlare di DanDaDan, la storia segue le vicende di Momo Ayase, una liceale convinta dell'esistenza degli spiriti. Un giorno la giovane tira fuori dai guai il compagno di classe Ken Takakura, che è invece fermamente convinto dell'esistenza degli alieni. Una volta che i due si sono confessati le rispettive ossessioni, decidono di fare una scommessa per decretare quale delle due entità sovrannaturali esista veramente, e così Momo va a visitare un ospedale abbandonato, mentre Ken una vecchia galleria. Entrambi troveranno nei rispettivi luoghi le prove dell'esistenza di alieni e fantasmi, trovandosi invischiati in un grande conflitto tra le due fazioni di esseri leggendari.