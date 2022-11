Dandadan, secondo un noto insider sarebbe in arrivo l'adattamento anime

Negli scorsi mesi J-POP ha portato in Italia i primi due numeri di Dandadan, uno dei 10 migliori manga del 2022 secondo i librai giapponesi. L'opera è iniziata nel Paese del Sol Levante il 6 aprile 2021 sulla rivista Shonen Jump+ di Shueisha, conquistando fin da subito tantissimi lettori. Ad oggi, Dandadan conta 80 capitoli totali e 7 volumi.

Poco tempo fa Wit Studio aveva lasciato un possibile indizio per l'anime di Dandadan, cominciando a seguire la pagina Twitter di Tatsu Yukinobu, autore del manga. La divertentissima storia del giovane autore nipponico non ha però finora ricevuto alcun annuncio ufficiale per quanto riguarda un adattamento animato, ma a breve potrebbero esserci novità.

Secondo il noto insider @Spanku_u, Dandadan riceverà un adattamento anime. Visto il successo ottenuto dal manga la notizia era già nell'aria, ma la conferma di un importante leaker ha infuocato gli animi dei fan. Stiamo ovviamente parlando solo di un rumor, ma non ci stupiremmo se nei prossimi giorni arrivasse un annuncio ufficiale dell'anime di Dandadan da parte di qualche grosso studio d'animazione.

Ma di cosa parla Dandadan? La storia si incentra sulla liceale Momo Ayase, convinta da sua nonna che gli spiriti esistano nel nostro mondo. Per una serie di eventi la giovane farà la conoscenza di Ken Takakura, coetaneo nerd e perennemente maltrattato dai compagni. Egli è certo dell'esistenza degli alieni, e l'incontro con Momo porterà entrambi a indagare sulle reciproche convinzioni.