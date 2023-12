Dandadan: trailer, uscita e dettagli sull'anime del fenomeno di Shonen Jump

L'anime di Dandadan sembra già una perla assoluta. Non sappiamo ancora se potrà aspirare a diventare l'anime più amato di sempre come Frieren, ma il lavoro di Yukinobu Tatsu è stato seguito con moltissimo trasporto per diversi mesi, quindi l'annuncio della serie TV ha infiammato il cuore dei fan.

Grazie al Jump Festa 2024, sono emersi tanti dettagli sul nuovo progetto animato di Science SARU.

Innanzitutto, la data di uscita passa da un generico 2024 ad ottobre 2024. Il giorno preciso non è stato ancora rivelato, ma sapere che farà parte della stagione autunnale è un progresso rispetto a prima.

Il nuovo trailer, che potete visionare in cima a questa news, ci conferma il cast di attori che darà vita agli stravaganti personaggi di Dandadan.

Shion Wakayama (Takina in Lycoris Recoil, Destiny in Takt Op.) sarà Momo Ayase, mentre il famosissimo Natsuki Hanae (Tanjiro in Kimetsu no Yaiba, Kaneki in Tokyo Ghoul) interpreterà Okarun.



Mayumi Tanaka (Luffy in One Piece, Krillin in Dragon Ball) avrà il ruolo di Turbo-Granny, con Kazuya Nakai (Zoro in One Piece, Mugen in Samurai Champloo) a prestare la voce ad Alien Serpo.

Dando un'occhiata agli interpreti, non si può che restare soddisfatti delle scelte fatte, dato che ogni doppiatore ha una carriera di tutto rispetto e, anche se personalità del calibro di Yuki Kaji (Eren in Attack On Titan) sono preoccupate dall'ingresso delle IA nel doppiaggio, per ora ci godiamo l'hype generato dai seiyu scelti per Dandadan.

