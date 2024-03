Dandandan: Momo e Okarun fuggono dagli yokai nella nuova visual ufficiale dell'anime

Una delle novità più interessanti, e stravaganti, del 2021 sulla rivista digitale Shonen Jump+ è stata Dandandan di Yukinobu Tatsu. Il travolgente successo della serie e il desiderio dei fan di vederla su schermo hanno portato alla produzione di un anime, ad opera dello studio Science Saru, del quale è stata pubblicata una splendida key visual.

Nel mese di dicembre 2023 lo studio aveva già rilasciato un primo trailer dell’avventura tra occulto e soprannaturale di Momo e Okarun, e ora, a distanza di tre mesi esatti, è arrivata la prima illustrazione ufficiale della serie. Come potete vedere in calce, l’immagine ritrae i due liceali protagonisti della serie, Momo Ayase e Ken Takakura, chiamato anche Okarun per via del suo interesse nei confronti dell’occulto.

I due sono impegnati a fuggire da yokai, mostri, e spiriti, circondati da oggetti e riferimenti a varie delle loro avventure, tra cui anche un Maneki Neko in primo piano, piuttosto rilevante e legato ad un personaggio importante nella storia dei due ragazzi, rappresentato con un’espressione minacciosa più che positiva come dovrebbe essere.

La visual si contraddistingue per una buona intensità di dettagli che riusciranno sicuramente a colpire i fan della serie, che seguono il manga ormai arrivato alla pubblicazione del tredicesimo tankobon in Giappone e all’undicesimo volume in Italia, dove è pubblicata dalla casa editrice J-Pop. Prima di salutarci, ricordiamo che l’anime di Dandandan debutterà a ottobre 2024 su Netflix e Crunchryoll, ed ecco tutti i dettagli relativi al cast dell’anime.

