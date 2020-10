Daniele Raffaeli, una vita negli anime: 5 ruoli tra Evangelion, Fairy Tail e altri

In Italia possiamo contare su tanti doppiatori affermati e bravi sia appartenenti alla nuova che alla vecchia generazione. C'è lo youtuber Maurizio Merluzzo così come Gianluca Iacono, voce di Vegeta. Tra questi si insinua anche Daniele Raffaeli, altro doppiatore importante e che ha passato una vita nell'animazione con tantissimi ruoli.

I ruoli di Daniele Raffaeli si dipanano tra anime di tantissimi generi e più volte ha dato la voce a personaggi protagonisti o comunque di rilievo. Passiamo quindi alla rassegna la sua carriera per i suoi cinque ruoli più iconici nel mondo degli anime.

Partiamo con il suo ruolo in Neon Genesis Evangelion, poi riottenuto anche nei film vecchi e Rebuild. Daniele Raffaeli è infatti la voce di Shinji Ikari , il Third Children di cui abbiamo conosciuto tutti i pensieri durante la serie TV e seguiti.

, il Third Children di cui abbiamo conosciuto tutti i pensieri durante la serie TV e seguiti. Passando a ruoli più recenti, c'è lo shonen Fairy Tail in cui Raffaeli ha dato la propria voce a Gray Fullbuster , rivale del protagonista Natsu.

, rivale del protagonista Natsu. Rimanendo tra gli shonen a stampo più leggero, c'è il suo ruolo come Shinpachi Shimura di Gintama . Sono tante le stagioni prodotte dell'anime e quindi tante battute recitate per il personaggio.

. Sono tante le stagioni prodotte dell'anime e quindi tante battute recitate per il personaggio. Uno dei successi recenti degli ultimi anni è Tokyo Ghoul, tratto dall'omonimo manga di Sui Ishida. Nel 2015 Raffaeli prestò la sua voce a Hideyoshi Nagachika, detto Hide .

. Infine uno dei suoi ruoli recenti più famosi è quello de L'Attacco dei Giganti. In attesa della stagione 4, l'abbiamo potuto apprezzare per la sua interpretazione come Levi Ackerman nelle prime tre stagioni dell'anime.

Potremmo passare per tanto tempo in rassegna le voci di Daniele Raffaeli, spaziando anche in videogiochi dove recentemente si è lanciato nel ruolo di Jin Sakai di Ghost of Tsushima, al suo storico ruolo nel cartone animato di Ben10.