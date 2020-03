DanMachi 3 arriva a luglio 2020, online Key Visual e trailer ufficiale

Pochi minuti fa è stato svelato tramite un evento live stream il periodo di uscita della terza stagione di Is it Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, l'anime di J.C. Staff tratto dalla serie di light novel di Fujino Omori e Suzito Yasuda. La serie arriverà in Giappone nel mese di luglio, e mostrerà il tanto atteso incontro tra Bell e Wiene.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer ufficiale, in cui viene mostrato il nuovo personaggio ed alcuni importanti ritorni. La clip ha anche confermato il ritorno della cantante Yuka Iguchi, ancora una volta impegnata con la stesura dell'Opening.

Lo staff ritorna al completo, con Hideki Tachibana alla direzione e il sopracitato J.C. Staff alle animazioni. Ufficiale anche il ritorno di tutti le voci originali dei personaggi, a cui si aggiunge la venticinquenne Rina Hidaka (Silica in SAO, Milim Nova in Vita da Slime) nei panni di Wiene, già mostrata a sorpresa negli ultimi minuti della seconda stagione dell'anime.

Le prime due stagioni di DanMachi hanno adattato rispettivamente i primi 5 e i successivi 3 Volumi della light novel, per un totale di 8 Volumi completati su 15 attualmente disponibili. La terza stagione dovrebbe quindi adattare, nel caso in cui venisse confermato un solo cour (12 episodi), almeno altri 3 Volumi.

E voi cosa ne pensate? Seguirete questa nuova stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui ve lo foste perso invece, vi ricordiamo che pochi mesi fa è stato pubblicato il secondo OVA di DanMachi.