Danmachi 3: svelate nuove informazioni sul cast che lavorerà all'opera

Dopo il recente annuncio relativo a una terza stagione di Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, conosciuta anche come Danmachi, light novel scritta da Fujino Ōmori, lo staff al lavoro sull'opera ha annunciato alcune nuove informazioni sul cast di doppiaggio che si occuperà della serie animata.

Andando più nel dettaglio, è stato ufficialmente svelato che la doppiatrice Rina Hidaka presterà la sua voce per Wiene, personaggio mostratasi proprio nel corso dell'episodio finale della seconda stagione. La nuova e attesa stagione, intitolata Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka III (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? III), sarà presentata in anteprima in Giappone nel corso dell'estate 2020, seppur ancora non sia stata rivelata alcuna data specifica. Inoltre, la serie vedrà il sopraggiungere di un anime originale (OVA) che verrà pubblicato in Giappone il 29 gennaio 2020. La produzione includerà una scatola con illustrazioni realizzate dal character designer Shigeki Kimoto, un opuscolo esclusivo e un CD con la canzone di Ais.

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? - di cui potete leggere la nostra recensione sulle pagine di everyeye - è un'apprezzata light novel scritta da Fujino Ōmori e illustrata da Suzuhito Yasuda. SB Creative ha pubblicato in totale undici volumi dal gennaio 2013 con il contributo di GA Bunko. L'opera ha visto poi il sopraggiungere di due adattamenti manga e un adattamento anime da J.C.Staff, produzione andata in onda dal 4 aprile al 27 giugno 2015. Un OVA è stato inoltre pubblicato il 7 dicembre 2016. Infine, una seconda stagione dell'anime e un adattamento cinematografico animato sono stati entrambi annunciati nel febbraio 2018. Il film, intitolato Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Arrow of the Orion, è stato invece presentato in anteprima il 15 febbraio 2019 mentre la seconda stagione è stata presentata in anteprima il 13 luglio 2019. Qui di seguito potete inoltre leggere la sinossi dell'opera:

"In seguito alle imprese compiute nella battaglia del 18° piano del dungeon, la fama di Bell è cresciuta ancora di più tra tutta la popolazione di Orario. Il "Little Rookie" è sulla bocca di tutti, avventurieri e non, ed ovviamente divinità. Con la fama però, non arrivano solo benefici ma anche grattacapi, e infatti Bell finisce sotto gli avidi occhi di Apollo, il dio del sole la cui Familia è una delle più ricche e numerose di tutta la città di Orario. La "solare" divinità ha la sinistra fama di invaghirsi compulsivamente di ogni personaggio che finisca per stuzzicare i suoi desideri ed è quindi pronta a usare ogni mezzo per prendersi il giovane Bell tutto per se."

Infine, una chiacchierata serie light novel spin-off intitolata Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Sword Oratoria - di cui è disponibile anche la nostra recensione - è stata serializzata dal gennaio 2014, opera affiancata da un'ulteriore light novel spin-off intitolata Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ?: Familia Chronicle (illustrata da Nilitsu) che è stata pubblicata in Giappone dal marzo 2017. Entrambi gli spin-off hanno portato anche alla realizzazione di adattamenti manga e di un adattamento anime intitolato Sword Oratoria che in Giappone è andato in onda dal 14 aprile al 30 giugno 2017.