DanMachi: l'adattamento manga vedrà un cambio di disegnatori

Attraverso il 16° numero della rivista Young Gangan di Square Enix è stato svelato che l'adattamento anime di Is It Wrong to Fujino Ōmori to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? - conosciuto anche come DanMachi, light novel scritta da Fujino Ōmori, vedrà il sopraggiungere di un cambiamento tra gli artisti al lavoro sull'opera.

Andando più nello specifico, è stato annunciato che Taisei Yamachi prenderà il posto dell'artista originale a partire dal 18° numero della rivista, atteso per il 6 settembre. Inoltre Yamachi ha fatto sapere che si occuperà anche di ricominciare l'arco narrativo "Ao-hime" del manga, presente nel settimo volume della light novel. Inoltre, l'occasione è stata sfruttata per pubblicare una nuova immagine del manga visionabile a fondo news.

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? è una light novel scritta da Fujino Ōmori e illustrata da Suzuhito Yasuda. SB Creative ha pubblicato undici volumi dal gennaio 2013 con il contributo di GA Bunko. L'opera ha visto il sopraggiungere di due adattamenti manga e un adattamento anime da J.C.Staff, produzione andata in onda dal 4 aprile al 27 giugno 2015. Un OVA è stato inoltre pubblicato il 7 dicembre 2016. Infine, una seconda stagione dell'anime e un adattamento cinematografico animato sono stati entrambi annunciato nel febbraio 2018. Il film, intitolato Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ?: Arrow of the Orion, è stato presentato in anteprima il 15 febbraio 2019 mentre la seconda stagione è stata presentata in anteprima il 13 luglio 2019.

Inoltre, una serie light novel spin-off intitolata Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ?: Sword Oratoria è stata serializzata dal gennaio 2014, opera affiancata da un'ulteriore light novel spin-off intitolata Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon ?: Familia Chronicle (illustrata da Nilitsu) che è stata pubblicata dal marzo 2017. Entrambi gli spin-off hanno portato alla realizzazione di adattamenti manga e di un adattamento anime intitolato Sword Oratoria che è andato in onda dal 14 aprile al 30 giugno 2017.