Danmachi è l'anime più bello della stagione estiva secondo un sondaggio

La stagione estiva è iniziata da poco più di un mese e ha già portato con sé tanti nuovi anime, alcuni originali, alcuni alla prima stagione e altri invece sequel. Tra questi spicca sicuramente DanMachi - Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, anime che era già risultato uno dei più attesi dai giapponesi in un sondaggio di giugno.

Negli scorsi giorni è andato in scena un nuovo sondaggio effettuato dal servizio streaming dAnime Store che ha chiesto agli utenti quali degli anime attualmente in corso fosse il loro preferito. A questo nuovo sondaggio hanno risposto in ben 113.934 votanti, che hanno distribuito le loro preferenze su 31 titoli, con la possibilità di votarne anche più di uno.

Il risultato vede al primo posto nuovamente DanMachi - Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? con ben 9046 voti, che tiene a debita distanza il secondo classificato Arifureta, che ha guadagnato 8236 voti. Sull'ultimo gradino del podio troviamo invece Isekai Cheat Magician con 6840 voti. Si piazzano invece in top 10 titoli come Fire Force e A Certain Scientific Accelerator, rispettivamente al settimo e nono posto, mentre Dr. Stone ha ottenuto 5527 voti arrivando dodicesimo. Di seguito trovate la classifica dei primi 15, invece la classifica di tutti e 31 titoli è presente alla fonte.