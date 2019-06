Danmachi, in arrivo un trailer per la seconda stagione dell'anime

Quando debuttò per la prima volta la prima serie di Danmachi i paragoni con Sword Art Online furono numerosi. Non soltanto per le sfide a quest, ma proprio per via di un'atmosfera che non poteva non ricordare quel pericoloso sentore dell'universo di SAO.

A distanza di così tanto tempo dalla prima stagione, finalmente il 12 luglio debutterà Danmachi 2, riportando su piccolo schermo le avventure di Bell e della sensuale dea Hestia. Nel trailer in calce all'articolo possiamo assaggiare con un primo sguardo la nuova avventure della squadra, che si prospettano in nuovi guai a cui far fronte conta azione e comicità. La storia, animata dallo studio J.C. Staff, racconta delle vicende di Bell Cranel e della dea che lo accompagna in giro per i dungeon della città di Orario, in cui l'unico obiettivo del protagonista è quello di diventare sempre più forte per far colpo sulla bellissima Aiz Wallenstein.

Ne approfittiamo, inoltre, per ricordarvi che è disponibile alla lettura la nostra Recensione di Danmachi a cura del nostro Andrea Terraglia, in quanto l'anime è licenziato nel nostro Paese grazie a Netflix su cui attualmente la prima stagione si trova. E voi, invece, cosa ne pensate di questo nuovo trailer?