DanMachi: Arrow of the Orion, spunta in rete la sinossi di un romanzo legato al film

Il sito ufficiale del film d’animazione nipponica intitolato DanMachi - Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Arrow of the Orion ha recentemente rivelato che, durante la prima settimana di proiezione, gli spettatori riceveranno in omaggio uno speciale romanzo scritto da Fujino Ōmori.

Intitolato Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Arrow of the Orion - Dull Journey (Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka: Arrow of the Orion - Iroasenu Tabiji), il volume narrerà in maniera molto dettagliata il viaggio della durata di dieci giorni compiuto nella pellicola dai protagonisti Bell, Hestia, Artemis e Liliruca. È stato inoltre rivelato che, durante la seconda settimana di proiezione, gli spettatori riceveranno un romanzo differenze, il cui contenuto ci è ancora ignoto.

Ricordandovi che il primo film di DanMachi esordirà in patria il prossimo 15 febbraio, vi proponiamo di seguito la sinossi ufficiale del romanzo che verrà regalato in omaggio durante la prima settimana di proiezione, che appunto rivela i primi dettagli sulla trama del lungometraggio.



“Accade qualcosa durante il loro viaggio?! Dopo aver lasciato Oratoria, Bell deve affrontare i feroci attacchi da parte di Artemis, Lili e persino Hestia?! Questa breve storia colma il buco di dieci giorni presente nel film!”

Katsushi Sakurabi (Flying Witch, Heaven's Memo Pad, Lostorage incited WIXOSS) dirige DanMachi - Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Arrow of the Orion presso lo studio d’animazione J.C. Staff, sostituendo difatti il direttore della serie televisiva, Yoshiki Yamakawa. Fujino Ōmori, autore dell’originarie serie di romanzi, ne ha invece scritto la sceneggiatura, mentre Shigeki Kimoto è stato chiamato ancora una volta ad adattare il character design originale di Suzuhito Yasuda. Infine, la colonna sonora è stata composta anche stavolta da Keiji Inai.